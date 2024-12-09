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Воронова Стефанида Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воронова Стефанида Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11097
Роль персоны
Мать
Дата события
12.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Воронов Алексей Тимофеевич
Отец - Воронов Тимофей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Воронова Стефанида Андреевна
Воспр. - Воронов Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Пашина Клавдия Андреевна, жена гражданина (Миньярский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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