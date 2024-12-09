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Власов Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Власов Иван Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11096
Роль персоны
Отец
Дата события
17.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.12.1921
Возраст (лет)
38
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Власов Николай Иванович
Отец - Власов Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Власова Стефанида Дмитриевна
Воспр. - Горшков Алексей Семенович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Заварзина Анна Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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