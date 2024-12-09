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Волкова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волкова Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11094
Роль персоны
Мать
Дата события
27.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Волкова Елена Степановна (Стефановна)
Отец - Волков Степан Алексеевич (Стефан), гражданин, строит.цех (Симский завод)
Мать - Волкова Анна Ивановна
Воспр. - Горшкова Мария Алексеевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Напалков Михаил Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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