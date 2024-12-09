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Бобров Михаил ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бобров Михаил ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11089
Роль персоны
Отец
Дата события
26.10.1925
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Бобров Юрий Михайлович
Отец - Бобров Михаил ????, (Симский завод)
Мать - Боброва Клавдия ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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