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Булыкин Афанасий ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкин Афанасий ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11083
Роль персоны
Отец
Дата события
01.05.1925
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булыкина Валентина Афанасьевна
Отец - Булыкин Афанасий ????, (Симский завод)
Мать - Булыкина Ольга ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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