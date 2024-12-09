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Булыкина Евдокия Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкина Евдокия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11065
Роль персоны
Мать
Дата события
24.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булыкин Сергей Никанорович (Николаевич ?)
Отец - Булыкин Никанор Андреевич (Николай ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Булыкина Евдокия Михайловна
Воспр. - (Пердаков ?) Василий Михайлович (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - ???? Клавдия Николаевна (Ф - ?), жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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