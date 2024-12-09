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Еремин Василий Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Еремин Василий Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11064
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Брындин Дмитрий Алексеевич
Отец - Брындин Алексей Кузьмич, гражданин (Симский завод)
Мать - Брындина Зинаида Тимофеевна
Воспр. - Еремин Василий Тимофеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чертова Анастасия Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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