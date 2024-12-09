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Буслаева Ольга Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Ольга Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11063
Роль персоны
Мать
Дата события
20.07.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.07.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаева Мария Федоровна
Отец - Буслаев Федор Никанорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Буслаева Ольга Андреевна
Воспр. - Харчевникова Мария Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Шашков Емельян Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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