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Базунова Клавдия Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунова Клавдия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11062
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.05.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.05.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Базунова Клавдия Михайловна
Отец - Базунов Михаил Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Базунова Анна Петровна
Воспр. - Базунов Иван Афанасьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Базунова Мария Гавриловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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