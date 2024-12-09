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Кузнецова Анастасия Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Анастасия Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11061
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.0?.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаева Анна Петровна
Отец - Буслаев Петр Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Буслаева Анна Ефимовна
Воспр. - Буслаев Александр Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Анастасия Матвеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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