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Буслаев Сергей Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Сергей Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11059
Роль персоны
Отец
Дата события
26.10.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.10.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаева Пелагея Сергеевна
Отец - Буслаев Сергей Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Буслаева Евдокия Ивановна
Воспр. - Воронов Иван Павлович (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Т???? Анастасия Никаноровна (Ф - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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