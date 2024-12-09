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Курчатова Зоя Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Зоя Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11055
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.12.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булыкин Владимир Николаевич
Отец - Булыкин Николай Петрович, техническое бюро, гражданин (Симский завод)
Мать - Булыкина Таисия Алексеевна
Воспр. - Китаев Александр Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курчатова Зоя Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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