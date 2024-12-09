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Козлова Татьяна Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлова Татьяна Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11053
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булыкин Александр Васильевич
Отец - Булыкин Василий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Булыкина Мария Алексеевна
Воспр. - Козлова Татьяна Алексеевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пашков Иван Алекс., гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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