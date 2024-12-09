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Булыкина Мария Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкина Мария Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11053
Роль персоны
Мать
Дата события
30.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.11.1921
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булыкин Александр Васильевич
Отец - Булыкин Василий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Булыкина Мария Алексеевна
Воспр. - Козлова Татьяна Алексеевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пашков Иван Алекс., гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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