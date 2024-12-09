Енбекова Татьяна Федоровна (Ембекова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнбекова Татьяна Федоровна (Ембекова)

Енбекова Татьяна Федоровна (Ембекова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Енбекова Татьяна Федоровна (Ембекова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11052
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаева Анна Ивановна
Отец - Буслаев Иван Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Буслаева Агрипина Федоровна
Воспр. - Буслаев Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Енбекова Татьяна Федоровна (Ембекова), дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.