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Буслаева Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11052
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.11.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаева Анна Ивановна
Отец - Буслаев Иван Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Буслаева Агрипина Федоровна
Воспр. - Буслаев Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Енбекова Татьяна Федоровна (Ембекова), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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