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Базунов Яков Максимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунов Яков Максимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11051
Роль персоны
Отец
Дата события
27.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.11.1921
Возраст (лет)
30
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Базунов Александр Яковлевич (незак. ?)
Отец - Базунов Яков Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Базунова Анна Ивановна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Базунов Григорий Яковлевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Базунова Пелагея Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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