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Брылкина Елизавета Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкина Елизавета Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11050
Роль персоны
Мать
Дата события
26.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Брылкин Александр Федорович
Отец - Брылкин Федор Федорович, литейный цех, гражданин (Симский завод)
Мать - Брылкина Елизавета Андреевна
Воспр. - Барматина Мария Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Брылкин Николай Федорович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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