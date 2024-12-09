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Буслаева Мария СТефановна (Степановна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Мария СТефановна (Степановна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11049
Роль персоны
Мать
Дата события
09.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.09.1921
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаева Клавдия Михайловна
Отец - Буслаев Михаил Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Буслаева Мария СТефановна (Степановна)
Воспр. - Зайцев Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сулимова Софья Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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