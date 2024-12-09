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Буслаев Петр Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Петр Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11048
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаев Петр Васильевич
Отец - Буслаев Василий Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Буслаева Стефанида Тимофеевна
Воспр. - Паров Дмитрий Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сорокина Марина Тимофеевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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