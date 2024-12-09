Боронин Егор Иванович (Георгий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоронин Егор Иванович (Георгий)

Боронин Егор Иванович (Георгий)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Боронин Егор Иванович (Георгий)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11047
Роль персоны
Отец
Дата события
05.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.05.1920
Возраст (лет)
21
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Боронин Александр Егорович (Георгиевич)
Отец - Боронин Егор Иванович (Георгий), гражданин (Симский завод)
Мать - Боронина Наталья Федоровна
Воспр. - Жукова Клавдия Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Паров Василий Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Плотникова Марфа Дмитриевна, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Пьянов Георгий Иванович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.