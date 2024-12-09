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Буслаева Мария Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Мария Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11046
Роль персоны
Мать
Дата события
19.05.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
30
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаев Иван Петрович (Петр ?)
Отец - Буслаев Петр Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Буслаева Мария Александровна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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