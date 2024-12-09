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Озимин Дмитрий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Озимин Дмитрий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11045
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Базунов Николай Михайлович
Отец - Базунов Михаил Иванович, гражданин, Симское лесничество (Симский завод)
Мать - Базунова Анна Петровна
Воспр. - Гузакова Екатерина Афанасьевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Озимин Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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