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Брылкина Таисия Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкина Таисия Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11044
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Брылкина Таисия Алексеевна
Отец - Брылкин Алексей Григорьевич, гражданин, кузн.цех (Симский завод)
Мать - Брылкина Мария Павловна
Воспр. - Булыкин Иван Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Анастасия Павловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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