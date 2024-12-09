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Безряднова Анастасия Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Безряднова Анастасия Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11043
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Безряднов Алексей Андреевич
Отец - Безряднов Андрей Терентьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Безряднова Агрипина Николаевна (Аграфена)
Воспр. - Безряднов Михаил Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Безряднова Анастасия Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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