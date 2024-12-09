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Безряднова Агрипина Николаевна (Аграфена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Безряднова Агрипина Николаевна (Аграфена)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11043
Роль персоны
Мать
Дата события
17.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.04.1921
Возраст (лет)
30
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Безряднов Алексей Андреевич
Отец - Безряднов Андрей Терентьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Безряднова Агрипина Николаевна (Аграфена)
Воспр. - Безряднов Михаил Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Безряднова Анастасия Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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