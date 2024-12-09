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Буслаева Наталья Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Наталья Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11042
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
02.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаев Федор Васильевич
Урожд. - Буслаева Анастасия Васильевна
Отец - Буслаев Василий ????, (Симский завод)
Мать - Буслаева Марфа ????
Воспр. - Буслаева Евфросиния Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Буслаева Наталья Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Лаптев Григорий Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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