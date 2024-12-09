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Буслаева Марфа ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Марфа ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11042
Роль персоны
Мать
Дата события
02.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.04.1921
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Буслаев Федор Васильевич
Урожд. - Буслаева Анастасия Васильевна
Отец - Буслаев Василий ????, (Симский завод)
Мать - Буслаева Марфа ????
Воспр. - Буслаева Евфросиния Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Буслаева Наталья Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Лаптев Григорий Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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