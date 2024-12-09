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Барматина Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Барматина Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11041
Роль персоны
Мать
Дата события
17.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.03.1921
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Барматин Алексей Павлович
Отец - Барматин Порфирий Григорьевич Павел), гражданин (Симский завод)
Мать - Барматина Мария Ивановна
Воспр. - Барматин Федор Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шапошникова Ольга Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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