Базунов Петр Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазунов Петр Федотович

Базунов Петр Федотович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунов Петр Федотович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11039
Роль персоны
Отец
Дата события
14.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Базунов Алексей Петрович
Отец - Базунов Петр Федотович, гражданин (Симский завод)
Мать - Базунова Агрипина Михайловна (Аграфена)
Воспр. - Базунова Пелагея Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Павел Яковлевич, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.