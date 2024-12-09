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Булыкин Иван Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкин Иван Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11038
Роль персоны
Отец
Дата события
08.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булыкина Анастасия Ивановна
Отец - Булыкин Иван Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Булыкина Агрипина Павловна
Воспр. - Земляков Иван Стефанович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Курчатова Таисия Алексеевна, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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