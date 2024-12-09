Булыкина Мария Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулыкина Мария Никоноровна

Булыкина Мария Никоноровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкина Мария Никоноровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11037
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булыкина Мария Никоноровна
Отец - Булыкин Никонор Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Булыкина Евдокия Михайловна
Воспр. - Булыкина Матрона Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пердаков Петр Петрович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.