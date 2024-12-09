Зудов Игнатий Нилович (О - ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗудов Игнатий Нилович (О - ?)

Зудов Игнатий Нилович (О - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зудов Игнатий Нилович (О - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11036
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Уфа г.
Дата крещения
11.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булатов Василий Васильевич
Отец - Булатов Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Булатова Анна Николаевна
Воспр. - Зудов Игнатий Нилович (О - ?), гражданин (Уфа г.)
Воспр. - Шепелева Анна Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.