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Булыкина Александра Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булыкина Александра Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11035
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Булыкина Александра Георгиевна
Отец - Булыкин Георгий Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Булыкина Варвара Васильевна
Воспр. - Круглов Павел Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Мартынова Татьяна Кирилловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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