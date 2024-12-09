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Брылкин Василий Сергеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкин Василий Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11034
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Брылкин Василий Сергеевич
Отец - Брылкин Сергей Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Брылкина Евдокия Даниловна
Воспр. - Брылкин Григорий Сергеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Александра Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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