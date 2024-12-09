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Комлев Дмитрий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Дмитрий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11033
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
15.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Дмитрий Иванович
Отец - Комлев Иван Александрович, деревообдельщик, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Вера Никитична
Воспр. - Комлев Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Анастасия Матвеевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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