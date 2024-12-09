Комлев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Иван Александрович

Комлев Иван Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Иван Александрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11033
Роль персоны
Отец
Дата события
15.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
деревообдельщик, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.12.1920
Возраст (лет)
31
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Дмитрий Иванович
Отец - Комлев Иван Александрович, деревообдельщик, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Вера Никитична
Воспр. - Комлев Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Анастасия Матвеевна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.