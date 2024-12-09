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Орешникова Серафима Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Орешникова Серафима Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11032
Роль персоны
Мать
Дата события
23.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Орешникова Галина Гавриловна
Отец - Орешников Гаврил Николаевич, ж.д.служащий (ст. Симская)
Мать - Орешникова Серафима Васильевна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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