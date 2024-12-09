Нассонов Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНассонов Георгий Васильевич

Нассонов Георгий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нассонов Георгий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11031
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедева Клавдия Гавриловна
Отец - Лебедев Гаврил Максимович, фрезеровщик, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Мария Васильевна
Воспр. - Нассонов Георгий Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Нассонова Серафима Николаевна (И - ?), жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.