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Козин Григорий Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козин Григорий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11030
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Пердакова Лидия Яковлевна
Отец - Пердаков Яков Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Пердакова Агафья Матвеевна
Воспр. - Горшкова Клавдия Егоровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Козин Григорий Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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