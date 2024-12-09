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Эрней Мария Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Эрней Мария Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11028
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Ларионов Виктор Александрович
Отец - Ларионов Александр Олимпиевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Ларионова Наталья Павловна
Воспр. - Катаевский Михаил Викторович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Эрней Мария Васильевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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