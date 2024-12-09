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Ларионова Наталья Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ларионова Наталья Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11028
Роль персоны
Мать
Дата события
13.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.12.1920
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Ларионов Виктор Александрович
Отец - Ларионов Александр Олимпиевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Ларионова Наталья Павловна
Воспр. - Катаевский Михаил Викторович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Эрней Мария Васильевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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