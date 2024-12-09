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Салова Клавдия Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салова Клавдия Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11027
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мартынов Петр Иванович
Отец - Мартынов Иван Капитонович, гражданин (Симский завод)
Мать - Мартынова Агрипина Авксентьевна
Воспр. - Салова Клавдия Стефановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Константин Петрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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