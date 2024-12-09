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Салова Наталья Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салова Наталья Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11026
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зверева Зоя Викторовна
Отец - Зверев Виктор Степанович, гражданин (Уфимская губерния, Богородская вол.)
Мать - Зверева Наталья Алексеевна
Воспр. - Салова Наталья Ивановна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Уренцев Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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