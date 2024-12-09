Опарина Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпарина Евгения Сергеевна

Опарина Евгения Сергеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарина Евгения Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11025
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Саблин Николай Алексеевич
Отец - Саблин Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Саблина Мария Васильевна
Воспр. - Опарина Евгения Сергеевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Саблин Федор Иванович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.