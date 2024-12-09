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Саблин Федор Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Саблин Федор Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11024
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Саблин Петр Алексеевич
Отец - Саблин Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Саблина Мария Васильевна
Воспр. - Саблин Федор Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Серафима Семеновна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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