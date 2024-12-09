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Саблин Петр Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Саблин Петр Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11023
Роль персоны
Отец
Дата события
07.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.12.1920
Возраст (лет)
32
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Саблин Николай Петрович
Отец - Саблин Петр Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Саблина Варвара Константиновна
Воспр. - Лаптев Иван Константинович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Саблина Анна Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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