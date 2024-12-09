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Ширшов Анатолий Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшов Анатолий Семенович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11021
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Леонова Зоя Акимовна (Иоакимовна)
Отец - Леонов Аким (Иоаким) Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Леонова Елена Петровна (Андреевна ?)
Воспр. - Тимакова Евдокия Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Анатолий Семенович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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