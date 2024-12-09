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Леонова Елена Петровна (Андреевна ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Леонова Елена Петровна (Андреевна ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11021
Роль персоны
Мать
Дата события
06.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.12.1920
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Леонова Зоя Акимовна (Иоакимовна)
Отец - Леонов Аким (Иоаким) Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Леонова Елена Петровна (Андреевна ?)
Воспр. - Тимакова Евдокия Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Анатолий Семенович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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