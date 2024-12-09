Зайцев Сергей Апполонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Сергей Апполонович

Зайцев Сергей Апполонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Сергей Апполонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11020
Роль персоны
Отец
Дата события
03.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
03.12.1920
Возраст (лет)
39
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцева Пелагея Сергеевна
Отец - Зайцев Сергей Апполонович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Зайцева Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Воспр. - Уренцев Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Евдокия Дмитриевна, жена гражданина (Мясникова Казарма д.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.